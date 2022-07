Hessentagsfahne wandert von Haiger nach Pfungstadt

In Wiesbaden übergab der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer (6.v.l.), gemeinsam mit Haigers Bürgermeister Mario Schramm (4.v.l.) und Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (l.) dem Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch (4.v.r.) die Fahne. Zur Pfungstädter Delegation gehörte auch Stadtrat Hans-Joachim Heist (3.v.r.). Der Hessentagsbotschafter ist als "Gernot Hassknecht" in der "heute-show" des ZDF bekannt. Foto: Hessische Staatskanzlei

HAIGER/WIESBADEN/PFUNGSTADT - Eigentlich wäre es an der Pfungstädter Delegation gewesen, am 19. Juni nach dem abschließenden Festzug die Hessentagsfahne von der Stadt Haiger für ihre Gastgeberrolle im kommenden Jahr (2. bis 11. Juni) in Empfang zu nehmen. Da der Hessentag in Haiger aber im Januar abgesagt worden war, musste das Erkennungsmerkmal der 1961 ins Leben gerufenen Festveranstaltung auf anderem Weg zum neuen 60. Gastgeber gelangen. In Wiesbaden übergab der Chef der Hessischen Staatskanzlei, Staatsminister Axel Wintermeyer, gemeinsam mit Haigers Bürgermeister Mario Schramm und Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel dem Pfungstädter Bürgermeister Patrick Koch die Fahne. Für Axel Wintermeyer und auch für die zweiköpfige Haigerer Delegation ist diese Übergabe-Prozedur nicht neu, denn am 1. Juli vergangenen Jahres übernahmen die beiden Haigerer zusammen mit ihrem Hessentagspaar in Wiesbaden die Fahne von Fulda, das 2021 den Hessentag ebenfalls abgesagt hatte. Zur Pfungstädter Delegation gehörte auch Stadtrat Hans-Joachim Heist. Der Hessentagsbotschafter ist als "Gernot Hassknecht" in der "heute-show" des ZDF bekannt.