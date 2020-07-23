Donnerstag,
23.07.2020 - 14:07
2 min
Hindernislauf für Anwohner in Haigers Unterer Pfarrstraße
Wegen der Bauarbeiten zum Austausch der Kanalrohre und Erneuern der Gas- und Wasserleitungen ist derzeit wenig Platz für Fußgänger sowie Menschen mit Handicap.
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