"Hinnerm Bahndamm" in Haiger wird gerockt

Wenn Schalmeien rocken: Gitarrist Christoph Stoll verstärkt den Musikverein. Foto: Alexander Burmester

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - "Mussig hinnerm Bahndamm": Nach dem erfolgreichen Hoffest in Allendorf veranstaltet der Musikverein "Nassau-Oranien" Haiger aus Anlass seines sechzigsten Geburtstages drei weitere kleine, aber feine Konzerte am Vereinsheim in Haiger.

Ab 2. Juli geht es immer samstags und immer um 19 Uhr los, zum Auftakt - unterstützt durch Christoph Stoll - mit einem Rockprogramm von "Line of Skill" aus Bechlingen. Geplant ist außerdem die Uraufführung eines gemeinsamen Titels mit der Band.

Am 9. Juli wird es dann etwas ruhiger. Das Akustik-Gitarrenduo "Vintage" - bestehend aus Reiner Wallenfels und Rainhard Schäfer - wird seine Versionen bekannter Rocktitel zum Besten geben. Mit von der Partie ist außerdem das Duo "Ayrgathán" aus Dillenburg mit irischer Folkmusik. Zum Finale am 23. Juli lassen es dann "The Rolix" und die "PromQueens" noch mal richtig krachen.

Fotos Wenn Schalmeien rocken: Gitarrist Christoph Stoll verstärkt den Musikverein. Foto: Alexander Burmester Die Band "Line of Skill" aus Bechlingen spielt zum Auftakt am 2. Juli. Foto: Janea Keiner 2

Für kühle Getränke und Bratwurst ist gesorgt. Der Eintritt beträgt 5 Euro, für alle drei Veranstaltungen 12 Euro. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es bei Gillmann Lotto-Foto-Trend und allen Musikern.