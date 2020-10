Hinz & Co. kippen die Haigerer Kläranlagenpläne

Die Haigerer Politik beschäftigte sich erstmals in einer sogenannten "Informationsveranstaltung" unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 13. Februar 2019 mit den Kläranlagen-Vorschlägen des Planungsbüros Kocks Consult. Am 26. März tagte der Rat der Gemeinde Burbach in einer öffentlichen Sitzung mit Fragerecht der Besucher. Im Raum stehen die Variante 1 (Schlammstabilisierung mit Sauerstoff) und Variante 2 (Schlammstabilisierung ohne Sauerstoff).

Am 20. März 2019 stimmten im Haigerer Ausschuss für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung sechs Mitglieder für Variante 1Zwei waren dagegen, drei enthielten sich der Stimme.

Bei der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschusses am 27. März 2019 lautete das Ergebnis 7:4 für Variante 1.

Am 10. April 2019 fällte dann die Stadtverordnetenversammlung die Entscheidung: Zunächst wurde über einen Änderungsantrag der FWG abgestimmt, die Entscheidung bis zur nächsten Parlamentssitzung zu verschieben, um ein unabhängiges Expertenurteil sowie Stellungnahmen von Behörden einzuholen, die über weitreichende Erfahrungen mit Faulgasungen verfügen. Dieser Antrag wurde mit 11 Ja-Stimmen bei 15 Gegenstimmen und zehn Enthaltungen abgelehnt. Anschließend sprach sich das Parlament mit 18 Ja-Stimmen bei zwölf Gegenstimmen und sechs Enthaltungen für die Umsetzung der Variante 1 aus.