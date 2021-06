Holzlaster verursacht Schaden von 37 000 Euro

Festgefahren: Der Langholzwagen blockiert in Weidelbach die Ortsdurchfahrt. Foto: Jörg Fritsch

HAIGER-WEIDELBACH - Einen Schaden in Höhe von rund 37 000 Euro hat der Fahrer eines Langholztransporters am Mittwochnachmittag verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 50-Jährige mit seinem Scania mit lenkbarem Anhänger gegen 16 Uhr auf der Weidelbacher Straße (L 3044) in Richtung Oberroßbach unterwegs.

Um an geparkten Autos vorbei fahren zu können, betätigte der Fahrer die Lenkfunktion seines Anhängers. Der Huttner-Anhänger schwenkte nach links aus und fuhr an den geparkten Fahrzeugen vorbei. Nachdem er die Autos passiert hatte, kam es offenbar in Folge eines Bedienfehlers der Lenkfunktion zum Unfall.

Der rote Anhänger schwenkte weiter nach links aus, touchierte in Höhe der Hausnummer 12 eine Mauer, prallte in einen geparkten Skoda Octavia Kombi und schliff diesen mit sich. In Höhe der Hausnummer 25 brachte der Scania-Fahrer seinen Lkw zum Stehen.

Fotos Festgefahren: Der Langholzwagen blockiert in Weidelbach die Ortsdurchfahrt. Foto: Jörg Fritsch Der mit Baumstämmen beladene Lkw blockierte die Weidelbacher Ortsdurchfahrt. Foto: Jörg Fritsch Die Außenfassade des Hauses (links) wurde bei der Havarie ebenso beschädigt wie zwei Mauern, Bäume und ein geparktes Auto. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe mussten anschließend von der Stadt Haiger beseitigt werden. Foto: Jörg Fritsch 3

Der mit Langholz beladene Laster beschädigte zudem eine Außenfassade, eine weitere Mauer, einen Zaun und dahinterstehende Bäume. Der schwarze Skoda wurde im Frontbereich stark eingedrückt. Flüssigkeiten liefen aus. Die Stadt Haiger kümmerte sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.