Homepage zum Hessentag 2022 ist online

HAIGER - Das Veranstaltungsprogramm durchstöbern, Tickets buchen, den Lageplan durchsehen oder sich als Helfer für den Hessentag 2022 registrieren: Dies ist nur eine kleine Auswahl an Möglichkeiten, die den Besucher der offiziellen Hessentagshomepage der Stadt Haiger in der Zeit bis zur Großveranstaltung in knapp einem Jahr erwartet. Die Webseite zum 60. Landesfest ist unter der Adresse www.hessentag2022.de online gegangen.