Hörgerät rockt am 2. Juli vor den Allendorfer Tennisplätzen

Die Band "Hörgerät" ist am Abend des 2. Juli beim TC "Blau-Weiß" Allendorf zu Gast. Foto: "Hörgerät"

HAIGER-ALLENDORF - Zu der Coverband "Hörgerät" muss man nicht viele Worte verlieren. Die Musiker aus dem Siegerland begeistern seit Jahren auch im heimischen Raum.

Am Samstag, 2. Juli, gastiert das Sextett um Leadsänger Andy Link, das auf ihrer Homepage mit "Rocken auf Deutsch" wirbt, beim Sommerfest des TC "Blau-Weiß" Allendorf. Gespielt wird auf dem Parkplatz vor den Tennisplätzen. Der Tennisclub wirbt mit bis zu 1000 Parkplätzen auf dem Festgelände.

Das "Sommer Opening" beginnt am Freitag, 1. Juli, unter dem Motto "Are you ready to Party?". Auch hier ist Einlass ab 18 Uhr und wie am Samstag gibt es bis 19 Uhr eine "Happy Hour".

Karten im Vorverkauf zum Preis von sechs (Freitag) bzw. zehn Euro ("Hörgerät") gibt es im Schlemmerhäuschen in Allendorf, bei Gillmann in Haiger (Hinterm Graben 4), bei der Stabu-Showtechnik in der Dillstraße 4 in Sechshelden sowie bei den Schülervertretungen des Beruflichen Gymnasiums Dillenburg und der Wilhelm-von-Oranien-Schule Dillenburg. An der Abendkasse kosten die Tickets neun (Freitag) bzw. 15 Euro (Samstag).