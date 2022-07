Hund fällt von Brücke in die Aubach und stirbt

Die Haigerer Feuerwehr transportierte in Langenaubach einen abgestürzten Hund mit dem Leiterwagen der alarmierten Tierärztin entgegen. Die Medizinerin konnte das fünfjährige Tier aber nicht mehr retten. Foto: Christoph Weber

HAIGER-LANGENAUBACH - Ein ungewöhnlicher Einsatz der Haigerer Feuerwehren in Langenaubach ist ohne Happy End" geblieben. Ein von einer Eisenbahnbrücke rund 20 Meter tief in den Aubach gefallener Hund konnte zwar am frühen Freitagnachmittag lebend geborgen werden, das Tier starb aber wenig später.

Von dieser Brücke der ehemaligen Bahnstrecke Haiger – Breitscheid fiel am Freitag ein Hund. Seine Verletzungen waren so groß, dass er nicht gerettet werden konnte. (Foto: Christoph Weber)

Die Einsatzkräfte der Wehren aus der Kernstadt und aus Langenaubach hatten den Hund an der Unfallstelle geborgen. Dabei handelt es sich um eine Brücke der schon lange stillgelegten Bahnstrecke Haiger - Breitscheid.

Rettungswagen für Besitzerin alarmiert

Am Fuß des Bauwerks fließt die mit zahlreichen Steinen bestückte Aubach, in diesem Bereich gibt es ein Tretbecken. Von dort war das fünfjährige Tier dann in eine Trage gehoben und mit dem Leiterwagen der alarmierten Tierärztin bis zur Wohnbebauung des Haigerer Stadtteils entgegen gefahren worden. Trotz der Behandlung waren die Verletzungen zu groß, als dass der Hund gerettet werden konnte.

Für die trauernde holländische Hundebesitzerin, die das Sterben ihres Tieres mit verfolgen musste, war zur Sicherheit ein Rettungswagen alarmiert worden.