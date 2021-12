Imbiss-Tageseinnahmen geraubt

Symbolfoto: dpa

HAIGER - Derzeit ermittelt die Dillenburger Kriminalpolizei in einem Fall von schwerem Raub. Ereignet hat sich die Tat am Samstagabend, 11. Dezember, in Haiger.

Laut Polizei ist Folgendes geschehen: Um 22.20 Uhr war eine 49-jährige Imbissbudenverkäuferin nach ihrem Feierabend zu Fuß in der Bahnhofstraße unterwegs. Plötzlich sprang ein Unbekannter hinter einem Fahrzeug hervor, packte sie am Arm und zog sie hinter einen Feuerwehr-Lkw.

Der Täter ist etwa 25 Jahre alt und gut 1,80 Meter groß

Der unbekannte Mann bedrohte die aus Haiger stammende Frau offenbar mit einem Messer, riss an ihrer Handtasche und forderte Geld. Der Räuber flüchtete schließlich mit der Geldbörse der 49-Jährigen und den Tageseinnahmen der Imbissbude in einen Hinterhof in Richtung der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Schaden beläuft sich auf 510 Euro.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu dem männlichen, etwa 25 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann geben? Der gut Deutsch sprechende Räuber war schlank. Er trug eine schwarze Wollmütze, schwarze OP-Maske, schwarze Jacke und schwarze Hose.

Wer kann Angaben zur Identität des Unbekannten machen? Wem ist im Bereich Bahnhofstraße/Freiherr-vom-Stein-Straße in Haiger zur genannten Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Telefon 0 27 71-90 70.