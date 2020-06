In Haiger soll das "DRK Seniorenzentum Haiger" entstehen

Landrat Wolfgang Schuster (vorne links) brachte die Baugenehmigung zu Hermann Steubing. Der DRK-Kreisverband Dillkreis will in Haiger für 6,7 Millionen Euro sein Altenpflegeheim erweitern. Foto: Katrin Weber

Haiger. Zum Hesssentag in Haiger soll alles fertig sein: Der Kreisverband Dillkreis des Deutschen Roten Kreuzes will Anfang 2022 in die Erweiterung seines Altenpflegeheims einziehen. Am Freitag brachte Landrat Wolfgang Schuster (SPD) die Teilbaugenehmigung an die Schlesische Straße zu DRK-Präsident Hermann Steubing. Die Investition beträgt 6,7 Millionen Euro.

Zu Beginn des Jahres 2022 möchte das DRK in den Erweiterungsbau einziehen. So lautet das Ziel, kündigte Steubing an. Bereits am heutigen Montag sollen die Arbeiten auf dem brachliegenden Gelände Schlesische Straße/Friedhofsweg beginnen.

Für das Vorhaben kaufte der Kreisverband im September 2018 drei städtische Grundstücke am Friedhofsweg, die direkt neben dem Altenpflegeheim liegen. "Die Stadt Haiger war sehr kooperativ im Umgang mit uns. In solcher Form erleben wir dies selten", bedankte sich Steubing bei Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos). "Die Wohnhäuser dort sind abgerissen, für die Mieter konnte ein neues Zuhause gefunden werden", heißt es in einer Pressemitteilung.

Etwa 4000 Quadratmeter ist das Grundstück groß. Mit dem Bestand in der Schlesischen Straße stehen nun über 6500 Quadratmeter für die Altenpflege zur Verfügung.

Der Bau entlang des Friedhofswegs soll barrierefrei an das bestehende Altenpflegeheim angeschlossen werden. Das künftige "DRK Seniorenzentrum Haiger" behalte seinen Haupteingang in der Schlesischen Straße, teilte das DRK mit.

Im Neubau soll im Untergeschoss der ambulante Pflegedienst einziehen, und es sollen Technik-, Lager- und Kellerräume entstehen. Das Erdgeschoss beherbergt eine Tagespflege mit 24 Plätzen, Mehrzweckräume, einen Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter und einen Friseursalon. Im ersten Stock ist eine Wohngruppe für 15 Bewohner in vollstationärer Dauerpflege vorgesehen. Zehn Wohnungen im betreuten Wohnen für Senioren sind für das zweite Obergeschoss geplant, im Dachgeschoss weitere sieben Wohnungen.

Insgesamt 71 Plätze in der stationären Pflege

Das "DRK Seniorenzentrum Haiger" verfügt dann insgesamt über 71 Plätze in der stationären Pflege, 24 Plätze in der Tagespflege, 17 Wohnungen für betreutes Wohnen, einen ambulanten Pflegedienst sowie eine Cafeteria.

Für Bürgermeister Schramm war der Termin am Freitag eine Reise in seine Vergangenheit: Er hat damals als Jugendlicher den ersten Tag seiner Maurerlehre in der Schlesischen Straße verbracht und das Altenheim mitgebaut.