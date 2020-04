In Haiger und Langenaubach verschwinden zwei Bahnbrücken

Während des Abbruchs der Brücke in Langenaubach wird der Pkw-Verkehr zwischen Langenaubach und Rabenscheid über Breitscheid umgeleitet. Anlieger können die Landesstraße in dieser Zeit bis zum Beginn der Baustelle weiterhin befahren.

Für den Schwerverkehr wird eine separate Umleitungsstrecke ausgeschildert. Diese soll über Rabenscheid, Breitscheid, Medenbach, Uckersdorf, Burg, Dillenburg und Haiger verlaufen.

Während der Arbeiten in der Westerwaldstraße in Haiger ist für den Pkw-Verkehr eine innerörtliche Umleitung geplant: in Fahrtrichtung Langenaubach über Hickenweg, Sportplatzstraße und Fahler; in Fahrtrichtung Haigerer Innenstadt/B 277 über Fahler, Hickenweg und Berliner Straße.

Für den Schwerverkehr gilt die gleiche größere Umleitung wie für die Baustelle in Langenaubach.