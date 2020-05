In Langenaubach tut sich der Boden auf

Loch im Boden: "Hinter der Kalkhecke" in Langenaubach hat sich an mehreren Stellen der Boden gesenkt. Foto: Stadt Haiger

HAIGER-LANGENAUBACH (red). In der Gemarkung "Hinter der Kalkhecke" in Langenaubach haben sich Löcher in der Erde aufgetan. Die Stadt Haiger teilte mit, dass sich unweit der Blockhütte der Boden insoweit gesetzt habe, dass sich mehrere Krater gebildet haben.

Die Erdbewegungen seien der Bergaufsicht beim Regierungspräsidium Gießen von der Verwaltung gemeldet worden. Nach Aussage der Fachbehörde könne die Ursache der Senkung dem früheren Bergbau in den dort vorkommenden Bergwerksfeldern zugeordnet werden.

Da momentan nicht abzusehen sei, inwieweit der Boden sich weiter absenkt, haben Bauhof-Mitarbeiter vorsorglich eine Absperrung angebracht. Die Stadt Haiger stehe in engem Kontakt mit einem Fachbüro, um entsprechende Schritte zur Gefahrenabwehr einzuleiten, die die bergbautechnischen Gesichtspunkte berücksichtigen, hieß es.