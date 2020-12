In Niederroßbach gerät eine Gartenhütte in Brand.

Eine brennende Mülltonne führt in Niederroßbach an einer Gartenlaube auch zu Schäden an der Fassade und am Dach. Foto: Feuerwehr Haiger

HAIGER-NIEDERROSSBACH - Haiger-Niederroßbach (red). Beim Brand einer Gartenhütte in Niederroßbach hat sich der Schaden auch dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr in Grenzen gehalten. Am Montag in den frühen Morgenstunden wurden die Wehren aus Roßbachtal und Haiger alarmiert. Zunächst war eine in Vollbrand stehende Gartenhütte neben einem Wohnhaus gemeldet worden. Dies bewahrheitete sich aber nicht. Die Hütte stand abseits.

Eine dort abgestellte Mülltonne war, so Haigers Stadtbrandinspektor Andreas Dilauro, aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer beschädigte auch Fassade und Dach. Mittels eines schnell eingeleiteten Löschangriffs konnte die Wehr das Feuer zügig unter Kontrolle bringen. 13 Kräfte waren mit zwei Löschfahrzeugen und einem Einsatzleitwagen vor Ort.