Indianerjunge "Yakari" kommt nach Sechshelden

Erleben am Mittwoch kommender Woche, 2. November, ein Abenteuer in Sechshelden: der Indianerjunge "Yakari", seine Freundin "Regenbogen" und sein Pony "Kleiner Donner". Foto: Bernd Sperlich

HAIGER-SECHSHELDEN - Das "Karfunkel"-Figurentheater ist am Mittwoch, 2. November, mit einer Geschichte des Indianerjungen "Yakari" in Sechshelden zu Gast. Wir verlosen fünf Mal zwei Karten für die Aufführung.

Im Dorfgemeinschaftshaus in der Dillstraße 37 setzt das Theater ab 16 Uhr "Schneeball, der weiße Bär, in Gefahr" in Szene. In dem Stück wollen "Yakari", seine Freundin "Regenbogen" und sein Pony "Kleiner Donner" verhindern, dass ein Krieger den weißen Bären erlegt.

Der Einsendeschluss ist

am Samstag, 29. Oktober

Die Bühnenbilder und die handgefertigten Figuren sind nach den Originalzeichnungen der Zeichentrickserie entstanden. Das in vier Akten inszenierte Stück dauert 50 Minuten und ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Eintrittskarten für die Vorstellung kostet neun Euro. Tickets gibt es nur an der Tageskasse, die eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung, also um 15.30 Uhr, öffnet.

Mit etwas Glück können Sie Ihre Karten gewinnen. Schicken Sie uns dazu bis Samstag, 29. Oktober (12 Uhr), unter dem Stichwort "Yakari" eine E-Mail an lokalredaktion-dill@vrm.de. Gerne können Sie auch eine Postkarte an die Redaktion Dillenburg, Marktstraße 15, 35683 Dillenburg, senden. Es gilt das Datum des Poststempels. Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und Ihre Telefonnummer anzugeben. Die Gewinner werden von uns benachrichtigt. Gegen Vorlage des Personalausweises können diese sich dann ihre Tickets an der Tageskasse abholen.