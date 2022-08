Ist eine Frau betrunken mit ihrem Auto gefahren?

Symbolfoto: Harald Kaster

HAIGER - Mit ihrer unsicheren Fahrweise hat eine 36-Jährige am Montagabend auf sich aufmerksam gemacht. Wie die Polizei in Dillenburg mitteilt, habe sich ein Verkehrsteilnehmer gegen 21.15 Uhr bei ihr gemeldet und von einem in Schlangenlinien und viel zu schnell fahrenden Peugeot berichtet. Eine Streife der Dillenburger Polizei ermittelte die mutmaßliche Fahrerin des Autos und traf sie um 22.10 Uhr zu Hause an. Gegenüber den Beamten gab sie an, sie habe erst nach der Fahrt Alkohol getrunken. Ein Schnelltest erbrachte einen Wert von 1,77 Promille. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete zwei Blutentnahmen an, um den Wahrheitsgehalt der Behauptung der 36-Jährigen über den Abbauprozess von Alkohol im Blut überprüfen zu können.