Jetzt macht "Plan D" auf dem Marktplatz den Anfang

"Freitags live in Haiger" nimmt nach der Absage der Premierenveranstaltung einen neuen Anlauf. Am Sonntag folgt der "Musikalische Sommer in der Stadt" mit dem Duo "2InJoy".

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg