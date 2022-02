Johann-Textor-Schule ehrt ihre Matheasse

Die Mathelehrer Yannic Diesner und Malte Wegmann mit den Siegern des Wettbewerbs, Jona Schneider, Martha Johanna Koroleski und Daniel Schäfer. Schulleiter Norbert Schmidt überreichte Urkunden und Buchgutscheine (von links). Foto: Johann-Textor-Schule

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Sieger des Mathematikwettbewerbs an der Johann-Textor-Schule (JTS) in Haiger stehen fest: Martha Johanna Koroleski und Jona Schneider aus der 08G2 erzielten in der Gruppe der Gymnasiasten die besten Ergebnisse.

Bei den Realschülern setzte sich Falk Jamal Silbermann, 08R2, knapp vor Mika Häuser, 08R1, durch. Bester Hauptschüler ist Daniel Schäfer, 08H1, der als einziger Teilnehmer die volle Punktzahl erreichte. Am 9. März müssen die Schulsieger nun erneut ihr Können unter Beweis stellen.

Im Kreisentscheid haben die Haupt- und Realschüler quasi Heimvorteil. Die zweite Runde des Mathewettbewerbs findet an der JTS statt. Koroleski und Schneider treten gegen die besten Gymnasiasten aus Herborn und Dillenburg am Herborner Johanneum-Gymnasium an.

Fotos Die Mathelehrer Yannic Diesner und Malte Wegmann mit den Siegern des Wettbewerbs, Jona Schneider, Martha Johanna Koroleski und Daniel Schäfer. Schulleiter Norbert Schmidt überreichte Urkunden und Buchgutscheine (von links). Foto: Johann-Textor-Schule Die Mathelehrer Yannic Diesner und Malte Wegmann mit den Siegern des Wettbewerbs, Jona Schneider, Martha Johanna Koroleski und Daniel Schäfer. Schulleiter Norbert Schmidt überreichte Urkunden und Buchgutscheine (von links). Foto: Johann-Textor-Schule 2

Schulleiter Norbert Schmidt gratulierte den strahlenden Siegern, überreichte die Urkunden und Buchgutscheine. Er wünschte ihnen viel Erfolg für die zweite Runde. "Wirklich super, wenn sich Schülerinnen und Schüler in Mathe hervortun. Sie können logisch und abstrakt denken. Es gibt immer Gelegenheiten im Leben, wo Mathe helfen kann", lobte Schmidt die jungen Schulsieger.