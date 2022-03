Johann-Textor-Schule Haiger gibt Starthilfe in den Beruf

So funktioniert es: Ausbildungsleiter Andreas Schmelzer von der Firma Cloos erklärt den Kursteilnehmern die Ausbildungsmöglichkeiten in seinem Betrieb. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Schon während der Schulzeit eine Berufsausbildung kennenlernen, in einen Beruf hineinschnuppern und erste Erfahrungen sammeln, darum geht es in dem Pilotprojekt "Ausbildung zur Ausbildung" an der Johann-Textor-Schule Haiger (JTS). Zielgruppe sind Realschüler des Jahrgangs 9.

Einmal pro Woche gehen sie in die Ausbildungswerkstätten der beteiligten Firmen. Dort werden sie gemeinsam mit den Azubis der Unternehmen ausgebildet. Wer dabei in welche Firma geht, ergebe sich aus den von den Kooperationspartnern angebotenen Ausbildungsberufen, erläutert Johannes Linsel, der Öffentlichkeitsbeauftragte der Textorschule. Rittal biete eine Ausbildung zum Mechatroniker an, Cloos zum Betriebselektroniker und Klingspor zum Maschinen- und Anlagenführer und Mechatroniker.

Die Firmen schauen sich die Leistungen der Schüler ein Jahr lang an und evaluieren sie gemeinsam mit Kursbetreuer Herbert Klein. Im Idealfall seien viele geeignete Schüler dabei, sodass der Betrieb Ausbildungsverträge anbieten kann. Sollte es sogar mehr geeignete Kandidaten als Plätze geben, sei auch dies kein Problem. Die betreffenden Schüler würden dann innerhalb des Projekts an andere Firmen vermittelt. Wer einen Ausbildungsvertrag bekommt, kann im darauffolgenden Schuljahr noch einmal an dem Kurs teilnehmen, sodass die Schüler im Idealfall die Firma bereits zwei Jahre kennen, bevor sie in die reguläre Berufsausbildung übergehen.

Fotos So funktioniert es: Ausbildungsleiter Andreas Schmelzer von der Firma Cloos erklärt den Kursteilnehmern die Ausbildungsmöglichkeiten in seinem Betrieb. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger Stufenleiter Alexander Schüler erklärt Realschülern des Jahrgangs 9 das neue Pilotprojekt. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger 2

Dem Fachkräftemangel ganz gezielt entgegensteuern

Angeboten wird der Kurs im Rahmen des Ganztagsangebots der Textorschule, die Teilnahme ist freiwillig. Um eine möglichst große Vielfalt an Ausbildungsberufen anbieten zu können, sollen noch deutlich mehr kooperierende Unternehmen mit ins Boot geholt und das Projekt zudem auf den Hauptschul- und den Gymnasialzweig ausgeweitet werden. "So kann die Ausbildungsquote eklatant gesteigert werden, und man steuert dem Fachkräftemangel effizient entgegen" betont Schüler. Die Vorteile für die beteiligten Firmen lägen auf der Hand: Da ohnehin Azubis ausgebildet werden, hält sich der Aufwand in Grenzen, neue Bewerber sind bekannt und verfügen über erste Kenntnisse. Und im Idealfall kennt der Betrieb die zukünftigen Azubis bereits seit zwei Jahren und kann sie entsprechend vorbereiten. So werde nicht nur die Bewerbersichtung einfacher, gleichzeitig minimiere sich das Risiko eines Ausbildungsabbruchs.

Für Schüler bringe das Projekt ebenfalls handfeste Vorteile: Berührungsängste mit der Arbeitswelt würden rechtzeitig abgebaut, die spätere Berufsausbildung werde vorbereitet und die Jugendlichen erkennen den Wert guter schulischer Leistungen für ihre eigene Zukunft. Zudem lernten sie früh ihre Ausbilder kennen, dies gebe ihnen Sicherheit und Vertrauen mit auf den Weg ins Berufsleben. Nicht zuletzt erleichtere es ihnen die eigene Lebenswegplanung deutlich, so Schüler.

Begonnen wird das Projekt mit den drei heimischen Firmen Cloos, Rittal und Klingspor. Offen ist die JTS aber für weitere Kooperationspartner. "Wir würden uns freuen, wenn wir viele Firmen aus den unterschiedlichsten Bereichen für die Idee gewinnen könnten", hebt Schüler hervor.