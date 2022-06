Jubiläum des "roten Punkts" aus Flammersbacher Produktion

Jetzt teilen:

Am 8. Februar 1947 gründete Rudolf Loh die Firma Hailo. 75 Jahre später ist das Unternehmen weit über die nationalen Grenzen hinaus bekannt. Gefeiert wurde das Jubiläum des "roten Punkts", unter dem Hailo auf dem Markt unterwegs ist, am Samstag mit einem Familienfest rund um die "Hailo-Welt". Neben Speisen und Getränken gab es für die Kinder Erlebnisflächen, auf denen sie sich austoben konnten, während die Erwachsenen fachsimpelten. Auch Loh-Sohn Joachim und Sebastian Loh als Firmenleiter der dritten Generation mischten sich mit ihren Familien unter die rund 300 Gäste des Unternehmens, das in Haiger rund 500 Personen beschäftigt. Eigentlich sollte der Familientag im Rahmen des Hessentags stattfinden. Hierzu war geplant, das Festzelt auf dem "Roller-Parkplatz" für eine Abendveranstaltung in Teilen zu reservieren. Fotos: Christoph Weber