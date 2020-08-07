Freitag, 07.08.2020 - 06:59
3 min
Jury sucht Haigers Hessentagspaar
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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HESSENTAGSSLOGANS AUS ZEHN JAHREN
2010 Stadtallendorf: "Im Grünen liegt die junge Stadt, die richtig was zu feiern hat!"
2011 Oberursel (Taunus): "Das Tor zum Taunus lädt Euch ein, beim Hessenfest dabei zu sein!"
2012 Wetzlar: "kulturell, lebendig, bunt"
2013 Kassel: "In Hessen. Ganz oben."
2014 Bensheim: "Herrlich hessisch"
2015 Hofgeismar: "Hat Hessentach :)"
2016 Herborn: "So bunt ist das Leben"
2017 Rüsselsheim: "MAIN Rüsselsheim, UNSER Hessen"
2018 Korbach: "Sympathisch. Bunt. Goldrichtig!"
2019 Bad Hersfeld: "Bad Hersfeld - faszinierend lebendig!"
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