Kairos-Projekt feiert in Herborn fünften Geburtstag

Stellen sich zum Foto (v.l.): Herbert Hornecker, Judith Eibach, Ana-Maria Nickel, Dave Rose, Manassah Tuyizere, Markos Kebish, Michael Hörder, Marc Spähr und Anke Lehr. (© Ralf Triesch)

HERBORN/HAIGER - "Kairos ist keine Organisation, sondern eine Familie" - mit dieser Aussage, unterstrichen durch den Song "We Are Family" von der Kairos-Band, hat Pastor Piero Scarfalloto das Merkmal der "Kirche mit Menschen aus aller Welt" zusammengefasst. Bei Kairos geht es um die Gemeinschaft der internationalen Gemeinde Gottes - und das wurde auch bei der Feier zum fünfjährigen Bestehen deutlich, die im Festsaal der Herborner Vitos-Klinik stattfand. Mit knapp 200 Besuchern war der Saal ausgebucht. "Unsere Region braucht eine internationale Gemeinde. Das Ziel von Kairos ist es, den Menschen - ob aus dem Irak, Iran, Afghanistan, Syrien oder Eritrea - mit der Liebe Gottes zu begegnen", sagte Scarfalloto. Wichtig sei es, auf die kulturellen Eigenarten der Menschen zu achten und auch die Sprachbarrieren zu überwinden. Es gehe darum, eine Kirche gemeinsam mit den Menschen aus aller Welt zu entwickeln. "Die Flüchtlinge sind die Schlüsselfiguren", sagte der Gründer und nannte Zahlen. So leben in Haiger rund 80 Nationen zusammen, 1700 Menschen wurden in den vergangenen Jahren eingebürgert. In einem Video wurden die Gäste an die Entwicklung seit 2017 erinnert. Die zehn Bereichsleiter - vom Fahrdienst über die Afrika-Gruppe, die Musik bis hin zum Kreativ-Team, den Sportlern oder dem "Kairos-Home" in der Schmidthütte - stellten sich kurz vor und erhielten Applaus von den Besuchern. Es gibt sehr viele Komplimente für die Arbeit In einer Videobotschaft grüßte Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) und lobte die "unbezahlbare Arbeit von Kairos": "Wir sind stolz auf dieses Projekt, das in Haiger richtig angesiedelt ist. Und wir danken allen, die mit Freude, Liebe und Herzblut dabei sind." Ansgar Hörsting, Präses im Bund der Freien evangelischen Gemeinden Deutschlands, nannte die Kairos-Arbeit "grandios". "Ihr habt das Herz am rechten Fleck und leistet bahnbrechende Arbeit", meinte der Theologe. Thomas Schech (Leiter Allianz-Mission) lobte Gründer und Leiter Scarfalloto für dessen Engagement: "Er leistet gemeinsam mit seinem Team eine hervorragende Arbeit." Neben der Kairos-Band um Ana-Maria Nickel und Natilla Nersesyan-Hotico sorgte ein Nachwuchs-Star für die musikalische Umrahmung. Jemima Esteves aus Leverkusen, die bei "The Voice Kids" den zweiten Platz belegt hatte, begeisterte mit Coversongs, aber auch Liedern aus Afrika.