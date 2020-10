Kalteiche: Seitenwechsel der Brückenbaustelle steht bevor

Jetzt teilen:

HAIGER - Auf der Brückenbaustelle auf der Kalteiche bei Haiger steht der Seitenwechsel unmittelbar bevor. Die Arbeiten auf der neuen Brückenhälfte der Autobahn A 45 in Richtung Dillenburg/Aschaffenburg/Frankfurt sind so gut wie abgeschlossen, sodass die Arbeiter beginnen, den Verkehr auf diese Seite umzulegen, damit der Abriss der alten Brückenhälfte in Richtung Siegen/Dortmund beginnen kann.

Dazu muss die Autobahnanschlussstelle Haiger/Burbach in Richtung Siegen/Dortmund umgebaut und dafür von Freitag, 30. Oktober, ab etwa 20 Uhr bis Montag, 2. November, um etwa 4 Uhr für den Verkehr voll gesperrt werden.