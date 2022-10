Kaminbrand sorgt für großen Einsatz in Haiger

Zahlreiche Rettungskräfte waren bei dem Einsatz vor Ort. Foto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-NIEDERROSSBACH - Für einen großen Feuerwehreinsatz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Haiger sorgte ein Kaminbrand in Niederroßbach.

Lesen Sie auch: Steigt die Belastung für Braunfelser Einsatzkräfte weiter?

Am Mittwochmorgen, 12. Oktober, bemerkten Anwohner und Spaziergänger schwarze Rauchschwaden an einem Haus in der Grundstraße in Haiger-Niederroßbach. Weil sie davon ausgingen, dass das Haus in Brand steht, alarmierten sie die Feuerwehr.

Diese stellte jedoch vor Ort fest, dass es sich lediglich um einen Kaminbrand handelt. Bei einem Schornstein- beziehungsweise einem Kaminbrand entzünden sich im Schornstein abgelagerter Ruß aus unvollständiger Verbrennung oder kondensierter Holzteer.

Bewohner waren nicht vor Ort

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und den Schornstein entsprechend reinigen. Die Bewohner des Hauses, ein älteres Ehepaar, war nicht im Haus.

Bei dem Einsatz waren sowohl Kräfte der Feuerwehr als auch ein Rettungswagen sowie die Polizei vor Ort.