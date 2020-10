Kein Drachenfest in Haiger

So schön bunt hätte es wieder aussehen können - aber: Die Stadt Haiger hat das Drachenfest abgesagt. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Haiger (red). Wegen der Corona-Pandemie kann das Drachenfest in diesem Jahr nicht am Haigerer Haarwasen stattfinden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wird es stattdessen einen Malwettbewerb für Kinder geben.

Alle Kinder, die sonst gerne am Drachenfest teilgenommen hätten, sind aufgerufen, ein schönes Drachenbild zu malen und im Rathaus abzugeben oder per Post zu schicken an: Stadtverwaltung Haiger, Kulturamt, Marktplatz 7, 35708 Haiger. Auf die Rückseite der Bilder sollte außer dem Absender auch das Alter des Kindes stehen, bitten die Macher des Wettbewerbs.

Der Einsendeschluss ist der 18. Oktober (Sonntag). Eine Jury sucht die schönsten Bilder aus. Die besten Nachwuchskünstler erhalten als Preis einen Drachen.