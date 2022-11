Kein „Winterzauber“ auf dem Haigerer Marktplatz

Fällt flach: In Haiger wird es dieses Jahr keinen „Winterzauber“ am Marktplatz geben. (© Ralf Triesch/Stadt Haiger)

Haiger - In Haiger wird es in diesem Jahr keinen „Winterzauber“ geben. Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) sagte nach einer Magistratssitzung, dass es der Verwaltung nicht gelungen sei, genügend motivierte Standbetreiber zu finden, die den „Winterzauber“ am Marktplatz gestalten wollten.

„Wir hätten gerne wieder einen ,Winterzauber‘ angeboten, aber wenn ein solches Weihnachtsdorf nur aus zwei Hütten besteht, dann ist das nicht besonders einladend“, so Schramm. Man hoffe, im nächsten Jahr wieder genügend Betreiber zu finden.

Keine Eislaufbahn und auch kein GVH-Gewinnspiel

Die Eislauf-Arena war bereits vor Wochen aufgrund der aktuellen Energie-Situation abgesagt worden. Zudem hat der Gewerbeverein Haiger erneut kein Gewinnspiel geplant.