Kellerbrand in Langenaubach

Am Freitagabend wurde die feuerwehr zu einem Kellerbrand gerufen. Foto: VRM Wetzlar

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-LANGENAUBACH - Noch einmal glimpflich ausgegangen ist am Freitagabend ein Kellerbrand in Haiger-Langenaubach. Insgesamt sieben Hausbewohner konnten sich selbstständig ins Freie retten, es wurde niemand verletzt.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Haiger berichtete, hatte Wäsche auf einem Herd das Feuer verursacht. Die Einsatzkräfte gingen mit schwerem Atemschutzgerät in den Keller und löschten den Brand. Anschließend entfernten sie noch den Rauch, so dass die Hausbewohner die Nacht in den oberen Stockwerken verbringen können. Die Feuerwehren Langenaubach und Haiger waren mit 29 Einsatzkräften vor Ort.