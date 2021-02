Kindererzieherin Petra Wünsche sagt Adieu

Verabschiedung in den Ruhestand (von links): Mario Schramm, Petra Wünsche und Gernot Schnautz. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

HAIGER - "Wir danken Ihnen für Ihr großes Engagement im Sinne unserer Kinder": Das hat Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) bei der Verabschiedung der Erzieherin Petra Wünsche aus dem Kindergarten Roßbachtal gesagt.

Petra Wünsche hatte 1973 eine Lehre als Textilfacharbeiterin in Forst in Brandenburg absolviert und in dem Beruf sowie im Verkauf gearbeitet. Von 1978 bis 1989 war sie Krippenerzieherin und absolvierte gleichzeitig ein Fachschulstudium für Krippenerzieher in Cottbus.

Ende 1989 zog Petra Wünsche in den Westen um, wo sie am 1. Oktober 1990 zunächst als Kinderpflegerin im Kindergarten Roßbachtal angestellt wurde. 2013 folgte die Anerkennung als staatlich anerkannte Erzieherin. "Auf Sie war immer Verlass", lobte Bürgermeister Schramm. "Liebevoll gestaltete Geschenke, bewegende Worte und ein tolles Programm der Kinder haben den Abschied perfekt und unvergessen gemacht", sagt die Neu-Rentnerin bei der Verabschiedung im Rathaus.

Bürgermeister Mario Schramm überreichte im Namen des Magistrats ein Abschiedsgeschenk, und Gernot Schnautz wünschte im Namen des Personalrats alles Gute für den Ruhestand und überreichte ebenfalls ein Geschenk.