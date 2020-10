Kindern zu Weihnachten eine Freude machen

Margot Weiss (links) organisiert seit Jahren den Haigerer Sammelpunkt für "Weihnachten im Schuhkarton" und hofft auch in diesem Jahr auf viele Spender. Foto: Konrad Weiss

HAIGER - Schon seit 2002 engagieren sich Margot und Konrad Weiss aus Haiger für die internationale Geschenkeaktion "Weihnachten im Schuhkarton". In diesem Jahr nehmen sie bis zum 16. November die Päckchen in der Schlesischen Straße entgegen.

Mehr als 8,5 Millionen Kinder aus über 100 Ländern haben in den vergangenen 25 Jahren ein Geschenkpaket von der Aktion erhalten. Pakete aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Rumänien und in die krisengeschüttelte Ukraine.

Wer mitmachen möchte, kann eigene Schuhkartons weihnachtlich gestalten oder fertige Kartons unter www.jetzt-mitpacken.de bestellen. "Bitte den Deckel und Boden separat mit Weihnachtspapier umwickeln, um die Päckchen auf Inhalt prüfen zu können", rät Margot Weiss.

Es können altersgerechte Pakete gepackt werden für Jungen oder Mädchen der Altersklasse 2 bis 4, 5 bis 9 und 10 bis 14 Jahre (Geschlecht und Alter auf dem Karton vermerken). "Wir stellen dann die Kartons zusammen und schicken sie an die Zentrale", sagt Konrad Weiss, der in den vergangenen Jahren schon einige Lkw-Ladungen von Haiger aus auf den Weg gebracht hat. Weitere Sammelpunkte in der Region finden sich in Liebenscheid, Dillenburg, Haigerseelbach und Donsbach.

Kontakt: Margot und Konrad Weiss, Schlesische Straße 20, 35708 Haiger, Telefon 0 27 73-47 42, E-Mail: margot@von-und-zu-weiss.de.