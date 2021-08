Klöppel-Kostbarkeit im Leinenmuseum

Ein besonderes Ausstellungsstück ist dieses in Chantilly-Technik handgeklöppelte Tuch aus Seide. Foto: Leinenmuseum Haigerseelbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Das Haigerseelbacher Leinenmuseum zeigt in seinen Räumen im alten Rathaus den Werdegang von der Pflanze Flachs bis zum fertigen Leinen. Am Sonntag, 5. September, ist die Ausstellung das nächste Mal geöffnet.

Alle Arbeitsgänge, die früher bei dieser bäuerlichen Arbeit erforderlich waren, werden an authentischen Geräten vorgeführt. Zu sehen ist außerdem ein Film, der in die Zeit um 1900 zurückversetzt. Ein historischer Hochwebstuhl wird ebenso gezeigt wie handgenähte und bestickte Hemden und Bettwäsche. Im Dachgeschoss wird die elegante Seite dieser Faser vorgeführt: allerfeinste Spitze in vielen Handarbeitstechniken wie Klöppeln, Häkeln, Occi, Filieren oder Tamburieren. Eine dieser Kostbarkeiten ist ein großes geklöppeltes Dreieckstuch in schwarzer Seide. Getragen wurde dieses Tuch von Agathe von Reichenbach (1858 bis 1932). Sie war die Gattin des preußischen Generalmajors Oskar von Reichenbach.

Geklöppelte Chantilly-Spitze wurde in Chantilly hergestellt, einer Stadt in der Nähe von Paris. Diese Seidenspitze war Mitte des 19. Jahrhunderts in Königs- und Fürstenhäusern sehr verbreitet. Da der Seidenfaden von den Schwarzfärbern mit Eisenoxyd gefärbt war, das auf Dauer den Faden zersetzt, sind aus dieser Zeit nur wenige Stücke erhalten.

Das Museum in der Seelbachstraße 9 kann am Sonntag, 5. September, von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden. Anmelden muss man sich telefonisch unter 0 27 73-7 11 30.