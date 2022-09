Kommentar zum Streit um den Haarwasen: Willenlos

Jetzt teilen:

Verknüpfte Artikel

Jetzt teilen:

Wenn der Haigerer Magistrat den TSV Steinbach zweimal um einen Kontakt gebeten hat, der Verein aber auf das Schreiben noch nicht einmal reagiert hat, dann hat die Stadt Haiger ihre Schuldigkeit getan, um den Konflikt um den Haarwasen zu lösen. Diese Reaktion zeigt deutlich, dass der TSV entweder auf einem hohen Ross herumreitet oder dass der Verein sich sicher ist, dass der Abriss des Bestandssportheims rechtens war. Dagegen spricht allerdings der Versuch im vergangenen Jahr, im Gegenzug zur Freigabe des Stadions für den Hessentag den Erbbaurechtsvertrag geändert haben zu wollen.

CDU, SPD und FDP fordern, in einem Gremium aus Verwaltung, Politik sowie TSV Steinbach und TV Haiger die Zukunft des Haarwasens zu besprechen. Es ist deshalb jetzt an den drei Parteien, den TSV zeitnah an einen Runden Tisch zu bringen.

Da dies aber vonseiten des Vereins nicht gewünscht zu sein scheint, bleibt nur der Klageweg. Und dabei ist es egal, wie groß die Erfolgsaussichten für die Kommune sind. Sollte die Stadt verlieren, dann wären die Gelder trotzdem gut angelegt, denn Haiger wahrt mit diesem Weg sein Gesicht, was mit Geld nicht aufzuwiegen ist.