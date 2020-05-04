Montag, 04.05.2020 - 19:00
2 min
Kommentar zur Debatte um Muezzin-Ruf: Opportunismus
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
ETIlVTqypTkuoaEyVR11MKc6nJ4gHaIzVTyhVRuunJqypvOmo3WaqPO3MJy0MKVtMfB8pvORnKAeqKAmnJ9hMJ4fVTEuoJy0VToQiUVtqzyyoToQcTk0nJqyVR1ynJ51ozqyovNgVUIhMPOuqJAbVToQiUVtG3Ojo3W0qJ5cp211pl4tETIlVRuunJqypzIlVRMRHP1JMKW0pzI0MKVtD2Slp3EyovOGMJIfoJI5MKVtnTS0qTHtnJ4tMJyhMKVtHUWyp3AyoJy0qTIcoUIhMlOxMJ4tE2IvMKEmpaIzVUAwnTSlMvOepzy0nKAcMKW0YPOxMKVtD0EIYIOip2y0nJ9hVUc1M2ImqTygoKDfVTEup3ZtMKVtMJyhMFNvHUWiqz9eLKEco24vVUAynFjtj7kvMKWxnJImVUc1oFOFqJ5xqJ1mL2ufLJptraHtETIgo2glLKEcMFO1ozDtEaWynJuynKDtLKImM2Ibo2k0VUIhMPOxLJWynFO3j7MlqTkcL2ttM2KQcUKQa2IlqQbtVxEuVTguoz4toJShL2uypvOULKA0VUIhMPOgnKE0oTIlq2IcoTHtLKIwnPOxMKI0p2AbMKVtH3EuLKEmLfB8pzqypvOgnKDtqZB8pzgcp2AbMJ4tI3IlrzIfovOcovO1oaAypzIgVRkuozDtoz9wnPOyqUquplOfMKWhMJ4hVvORnJImMFOnMJy0qJ5aVTWypzywnUEyqTHtMTSlj7kvMKVfVTMup3A0MFOxnJHtqz9hVTyboFOaMJ1uL2u0MJ4tDKImp2SaMJ4traImLJ1gMJ4fVTwQgaW0MFOxMJ4tDKImoZBxozEypzWynKWuqPOxLKc1YPOxMKVtp2ywnPOmL2uiL2gcMKW0VZB8LzIlVTEcMFOKo3W0q2SboPO6MJyaqTHtYFO1ozDtH2IyoT1yrJIlVT5yoz50VTEcMKZtqTSaplOxLKWuqJLtMJyhMFNvqJ5mj6EaoTywnTHtDzIlnJAbqTIlp3EuqUE1ozpvVUIhMPOmL2ulMJyvqPO2o24tE3YQcTWyovjtMTyyVTE1pzAbVPWlMJEun3Eco25yoTkyVRWyp2AbpzIcLaIhM2IhVUIhMPOgj7MaoTywnTHtEzIboTyhqTIlpUWyqTS0nJ9hMJ4vVTS1Mzqypzymp2IhVUqipzEyovOmMJyyov4tF2IcovOKo3W0VZB8LzIlVUAynJ5yovOPMJy0pzSaVTShVTEypvOGnKE1LKEco24tnJ4tFTScM2IlYvORnJHtH2AbqJkxVUAwnTyyLaDtMKVtLJ5xMKWyovO6qFjtMTIlVSOlMKAmMF4tEKVtpT9mLKIhqTHtp2IcozHtGJIcoaIhMlOlLKImYPOxLJ5hVUqupvOcnT0to2MzMJ5vLKVtMTyyVSqcpzg1ozptp2IcozIlVSqipaEyVTyhVTEypvQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtozywnUDtM2IbMKIypv4tG2WyozElMJyhVT1coKDtMKVtMTIhVSMypaCQgzuhMKVfVTEypvOxLKZtE2ImpUYQcTAbVUA1L2u0YvOSpaA0VRkuqKEmpUWyL2uypvjtoaIhVRkynKAyqUWyqTIlVUIhMPOVMJyfp2WlnJ5aMKVfVSAyMJkgMKyypvObj6EhM3Dtp2IcovOTj6EbozAbMJ4tnJ4tMTIhVSqcozDhHT9mnKEcqwbtETyyVRWyqTIcoTyaqTIhVTyhVRuunJqypvOeo21gqJ5crzyypzIhVT1cqTIcozShMTIlYvOIozDtp2yyVTuyM2IhVT9zMzIhLzSlVTS1L2ttn2IcozHtDJ5coJ9mnKGQcUEyovOaMJqyozIcozShMTIlYxSfoTIlMTyhM3ZtrzIcM3DtMTIlVRgioJ11ozSfpT9fnKEcn2IlVSAyMJkgMKyypvOynJ4toJIln3sQiUWxnJqyplOJMKWmqZBxozEhnKZtqz9hVR1ynJ51ozqmMaWynJuynKDhVRoQiUVtMTyyVSOip2y0nJ9hVTEypvOQESHfVTEypvOypvO6qKA0nJ1gqPjtoJSwnUDtMKVtMTSmVSWyL2u0VTS1MvOAMJyhqJ5ap2MlMJybMJy0VTqyoUEyozDhVREcMFOYpzy0nJftMTSlLJ4fVTSfp28tMTyyVRqyM2IhoJIcoaIhMljtLzI6MJywnT5yqPOypvOuoUZtVxglMKI6MzI1MKVvVUIhMPOuoUZtVaIhMKWbj7MlqPVhVR1ypzgyBvORLKZtHzIwnUDtLKIzVR1ynJ51ozqmMaWynJuynKDtLzIcozuuoUEyqPOeMJyhVSWyL2u0VTS1MvOKnJEypaAjpaIwnUAzpzIcnTIcqP4=