Kommunalwahl in Haiger: 73 Kandidaten gehen leer aus

Das Haigerer Parlament, das wegen der Corona-Pandemie inzwischen seit fast einem Jahr nicht mehr im Rathaus, sondern in der Stadthalle tagt, wird nach der Kommunalwahl am 14. März ein neues Gesicht erhalten. Insgesamt 116 Kandidaten von CDU (37), SPD (20), AfD (7), FDP (30) und FWG (22) bewerben sich um die 37 Sitze in der Stadtverordnetenversammlung sowie die sechs weiteren im Magistrat. Foto: Christoph Weber