Kostenloses WLAN auf dem Haigerer Marktplatz geschaltet

Kostenlos im Internet surfen: Antennen wie die im Obergeschoss am Haus Ehe werden an mehreren Standorten in Haiger angebracht und stellen eine Verbindung zueinander her. Dadurch entsteht ein großes WLAN-Netzwerk. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

Haiger (red). Eine außergewöhnliche Anlage am Haigerer Marktplatz zieht Blicke an. Am neuen Stadthaus, vielen besser bekannt als "Haus Ehe" wurde eine selten gesehene Antenne installiert. Dahinter verbirgt sich kostenloses WLAN im Bereich des Marktplatzes. Die Reichweite der Anlage schließt auch den Steigplatz ein Stück weit mit ein. Inwieweit die Sendeanlage nach der Modernisierung des von der Stadt erworbenen Stadthauses an dieser Stelle bleibt, lässt Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) offen.

"Vernetzt. Zukunft. Gestalten." - so lautet das Motto des Initiativprojekts "Digitale Dorflinde" des Hessischen Ministeriums für Digitale Strategie und Entwicklung. Das Förderprojekt für kommunale WLAN-Strukturen soll an mehreren Standorten in Haiger für einen kostenlosen Internet-Zugang sorgen.

Umgesetzt wurde bereits, dass sich alle Bürger am Marktplatz und am Steigplatz in das neu eingerichtete Netzwerk namens "Hessen-WLAN Stadt Haiger" einloggen können ohne ein Passwort zu benötigen.

Mit jedem weiteren Nutzer wird Verbindung langsamer

Zu beachten ist laut Peter Hofmann von der städtischen IT-Abteilung, dass die Internetverbindung langsamer wird, je mehr Nutzer in dem Hotspot gleichzeitig eingeloggt sind.