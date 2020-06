Kreisweit einfach Spitze

Sie informieren im Haigerseelbacher Leinen- und Spitzenmuseum fachkundig über die Techniken der Flachsverarbeitung: Museumsleiterin Ute Schimmel (rechts) und ihre Mitarbeiterin Tanja Grabowski. Foto: Klaus Dieter Schwedt

HAIGER-SEELBACH. Seit Sonntag nachmittag sind wieder Einblicke in die über 30 000 Jahre alte Tradition der Flachsverarbeitung in Mitteleuropa und die Zeit der heimischen Spinnstuben möglich. Hautnah und erlebbar wird dies im Haigerseelbacher Leinen- und Spitzenmuseum, das jetzt im Beisein eines kleinen, sehr interessierten Besucherkreises nach der Corona-Pause wiedereröffnet wurde.

Museumsleiterin Ute Schimmel und ihre ehrenamtliche Mitarbeiterin Tanja Grabowski präsentierten die unterdessen blitzeblank herauspolierte und liebevoll dekorierte Ausstellung, die den Werdegang von der Flachspflanze bis zum fertigen Leinenstoff zeigt.

Besonders gefragt war bei der Reise durch die Vergangenheit das Obergeschoss des Alten Rathauses, wo eine umfangreiche Sammlung an edlen Spitzen, kostbaren Kleidern, Stolen und Handschuhen aus Deutschland, Holland und Belgien große Bewunderung fanden.

Gut 250 Jahre alt: Diesen großen Handwebstuhl hat Museums-Mitbegründer Jan Janzweert jahrzehntelang bedient, um Besuchern seine Funktionsweise zu erklären. Foto: Klaus Dieter Schwedt

"Schön, dass wir das städtische Museum jetzt wieder öffnen dürfen" freute sich Ute Schimmel. "Fast 20 Interessierte haben sich für heute telefonisch angemeldet und werden unter Beachtung der Abstandsregeln und Hygienevorschriften nach und nach eingelassen". Sie wies darauf hin, das Edeltraud und Jan Janzweert vor rund 40 Jahren damit begonnen hatten, die Exponate an Flachs, Leinen und feinsten handgefertigten Spitzen für eine Ausstellung zusammenzutragen. Vor einigen Jahren dann ging ihr privates Museum in die Trägerschaft der Stadt Haiger über.

So werden im ersten Stock rund um den gut 250 Jahre alten voluminösen Handwebstuhl Techniken und Geräte der arbeitsintensiven Flachsverarbeitung vorgestellt. Beispielsweise das "Riffeln" der getrockneten Flachsstengel mittels "Riffelkamm", das Entfernen der Stengel mit der "Flachsbreche" oder das "Hecheln" mit einer Art Eisenbürste, bei dem am Ende der wertvolle Langfaserflachs für das Spinnen besonders in den Wintermonaten vorbereitet wurde.

Wie Ute Schimmel, die vor sieben Jahren die Museumsleitung von Edeltraud Janzweert übernommen hatte, dazu erklärte, gehört Flachs zu den ältesten Naturfasern. "Schon im Mittelalter war das Leinen für die körpernahe Verwendung sehr beliebt. Es kühlt bei Hitze, wärmt bei Kälte, ist schmutzabweisend, robust und reißfest" berichtete sie.

Beim Rundgang gab es bewundernde Blicke für die große Sammlung an unterschiedlichen Spinnrädern und besonders für die umfangreiche Auswahl an Bettwäsche mit Klöppelspitze, Überschlagtüchern für Kopfkissen und Tischdecken.

"Geblühet im Sonnenwinde" steht auf einem Schild

Vor den Leinenexponaten war in altdeutscher Schrift zu lesen: "Geblüht im Sonnenwinde, gebleicht auf grüner Au, liegt still es jetzt im Spinde als Stolz der deutschen Frau". Auch wurde das alte Haigerer Handwerk des Westerwälder Blaudrucks vorgestellt, und zwar anhand von Kopftüchern, Schürzen und Decken. Ein Anziehungspunkt war die Spitzenabteilung im Obergeschoss. Tanja Grabowski stellte mit viel Fachwissen handgefertigte Spitzen aus Leinen und Seide vor. Neben Tambourier-, Nadel-, Occhi-, Filet-, Häkel- und Stickspitzen zeigte sie allerfeinste belgische und holländische Klöppelspitzen des 19. Jahrhunderts. Bewundernswert waren im weiteren Teil der Ausstellung edle Ausgehkleider der letzten 100 Jahre. Im Mittelpunkt dabei ein von der "Gutbürgerlichen" Agathe von Reichenbach aus Berlin gespendetes kostbares Gewand aus den Siebziger Jahren.

Abgerundet wird die Ausstellung durch eine Filmvorführung zum Thema "Vom Flachs zum Leinen". Geöffnet ist das Museum bis Ende November jeweils am ersten Sonntag im Monat zwischen 14 und 17 Uhr. Wegen Corona sind telefonische Anmeldungen bei Ute Schimmel unter 0 27 73 - 7 11 30 erforderlich.