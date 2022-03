Krieg in der Ukraine: Spendenaktion in Langenaubach

Aus der Ukraine geflüchtet: Auch die C-Jugend des SSV Langenaubach möchte helfen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Jetzt teilen:

HAIGER-LANGENAUBACH - Die C-Jugend des SSV Langenaubach veranstaltet morgen (Samstag) eine Spendenaktion zugunsten der Ukraine. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr können im Sportheim des SSV diverse Spenden abgegeben werden. Dringend benötigt werden: Medikamente (Aspirin, alles gegen Erkältung), Lebensmittel (Tee, Kaffee, Speiseöl, Mineralwasser, Süßigkeiten für Kinder usw.), Hygieneartikel (Binden, Zahnpasta, Zahnbürsten, Deo), Verbandsmaterial, Feuerzeuge. An Kleidung mangelt es nicht, Kleiderspenden werden nicht angenommen. Die gespendeten Artikel werden von der Obdachlosenhilfe Lahn-Dill in das Krisengebiet gebracht und dort übergeben.