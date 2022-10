Kripo Dillenburg ermittelt Metzgerei-Einbrecher

Symbolfoto: Asel

HAIGER-ALLENDORF/-FELLERDILLN - Einbrüche in zwei Metzgereien in Allendorf und Fellerdilln hatten im September für Aufsehen gesorgt. Nun vermeldet die Kriminalpolizei in Dillenburg, dass sie den mutmaßlichen Täter ermittelt hat. Es handelt sich demnach um einen 19 Jahre alten Mann, der im Lahn-Dill-Kreis. Nachdem die Ermittler ihm auf die Spur gekommen waren, erwirkten sie einen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung. Beamte trafen ihn dort am Dienstag an und stellten mutmaßliches Tatwerkzeug und Kleidung sicher. Nach einer Vernehmung und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 19-Jährige wegen fehlender Haftgründe wieder entlassen. Staatsanwaltschaft und Kripo prüfen momentan, ob er für weitere Delikte verantwortlich sein könnte.