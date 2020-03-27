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Freitag, 27.03.2020 - 10:00
3 min

Langenaubach: Flieger greifen Truppen auf dem Rückzug an

Am 27. März 1945 fallen in Langenaubach Bomben vom Himmel. Die Amerikaner löschen sieben Menschenleben aus - während in einem Bunker ein kleines Mädchen zur Welt kommt.

Von Volker Lommel
Neben der Blockhütte erinnert eine Gedenktafel an den Fliegerangriff der Amerikaner vom 27. März 1945. Sogar die Uhrzeit des Angriffs (15.30 Uhr) ist hier festgehalten. Foto: Volker Lommel

Neben der Blockhütte erinnert eine Gedenktafel an den Fliegerangriff der Amerikaner vom 27. März 1945. Sogar die Uhrzeit des Angriffs (15.30 Uhr) ist hier festgehalten. Foto: Volker Lommel

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