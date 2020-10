Laster brennt auf A 45

25 Einsatzkräften der Feuerwehr aus Dillenburg gelingt es schnell, den Lkw-Brand auf der A 45 zu löschen. Foto: Jörg Fritsch

HAIGER-SECHSHELDEN - Der Fahrer eines Lastwagens ist am Vormittag böse überrascht worden. Mit seinem Fahrzeug war er auf der A 45 in Richtung Dortmund unterwegs, als der Sattelauflieger plötzlich Feuer fing. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann einige Meter hinter der Talbrücke in Sechshelden.

Um kurz nach 11 Uhr traten mehrere Löschfahrzeuge der Feuerwehr aus Dillenburg ein, um den Brand zu bändigen, was den 25 Einsatzkräften vor Ort innerhalb kürzester Zeit gelang. Die Sattelzugmaschine wurde vom Fahrer gedankenschnell entkuppelt, sodass ein höherer Schaden verhindert werden konnte. Verletzt wurde bei dem Brand niemand - der betroffene Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge 10.000 Euro.