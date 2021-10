Leerstehenden Gebäuden neues Leben einhauchen

Der ehemalige Kindergarten in Flammersbach: Er ist ein gutes Beispiel dafür, zu was die Initiative "Alter Treffpunkt - Neuer Anstrich" bestenfalls führen kann. Das Gebäude wurde zwischenzeitlich als Sportheim genutzt und ist jetzt die Heimat der Allendorfer Traktorfreunde, die sich in die Dorfgemeinschaft in Flammersbach einbringen. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - "Alter Treffpunkt - Neuer Anstrich": So lautet der Titel eines Modellvorhabens des Landes Hessen, das auch die Stadt Haiger unterstützt. Gesucht werden, so heißt es in einer Mitteilung des Landes, "Initiativen, die mit innovativen und frischen Ideen einen alten Treffpunkt oder Leerstand (wieder)beleben möchten".

Angesprochen sind Gruppen, die mit bürgerschaftlichem Engagement einem Ort der Begegnung im übertragenen Sinne einen neuen Anstrich verpassen. Es geht darum, Gebäude wieder mit Leben zu füllen.

Wer sich einsetzen möchte, erhält fachliche Hilfe

Die Hessische Staatskanzlei und die Landesstiftung "Miteinander in Hessen" wollen mit dem Modellvorhaben kreative Köpfe unterstützen. Gemeinschaftlich sollen Konzepte erarbeitet werden, um leer stehende Räume wiederzubeleben - von den Bürgern vor Ort für Bürger vor Ort.

Unterstützt wird der individuelle Bedarf an fachlicher Expertise im Zusammenhang mit der Erstellung eines nachhaltigen Konzepts inklusive Finanzierung (Business-Plan) sowie Moderation und Beratung in der Entwicklungsphase. Voraussetzung dafür ist eine innovative Idee oder ein kreativer Ansatz für den "Neuanstrich" des Dorftreffpunkts von morgen. Da jeder Ort über eigene soziale Gefüge, materielle Infrastrukturen und Voraussetzungen verfügt, können dies unterschiedliche Orte und Projekte sein: ehemalige Gaststätten, Vereinsheime, Dorfgemeinschaftshäuser, alte Rathäuser, leere Geschäfte oder andere Einzelräume. Im Idealfall lässt sich der innovative Ansatz auch auf andere Orte in Hessen übertragen oder es lassen sich Empfehlungen für andere Initiativen ableiten, denn die Erfahrungen und Ideen sollen auch anderen verfügbar gemacht werden.

Ziel des Modellvorhabens ist es auch, für Privatleute, Vereine oder Nachbarschaftsgruppen, die schon Ideen, aber diese noch nicht verwirklicht haben, den letzten vielleicht noch fehlenden Impuls für ein Engagement zu geben.

Ein Impuls für Vereine, Privatleute oder Gruppen

Ende Oktober entscheidet eine Fachjury, welche Initiativen in das Modellvorhaben aufgenommen werden. Die Konzeptphase startet dann Anfang November 2021.

Bewerbungen können bis zum 15. Oktober 2021 eingereicht werden. Möglich ist das, indem sich Interessenten direkt an einen Stadtverordneten wenden, per E-Mail an die Adresse treffpunkte@stiftung-mih.de schreiben oder sich online auf www.haiger. de/rathaus-politik/verwal tungsbeauftragte/ melden. Interessenten können der Bewerbung auch Fotos oder ein kurzes Video über das jeweilige Objekt beifügen.