Das Leinenmuseum in Haigerseelbach öffnet am Sonntag wieder. Zu sehen ist auch Klöppel-Zubehör aus Frankreich. Archivfoto: Stadt Haiger

HAIGER-SEELBACH - Mit einem Knopfdruck die Wäsche reinigen - das ist heute selbstverständlich. Aber noch vor wenigen Jahrzehnten prägten Wäschestampfer, Kessel und Bleuel die Waschroutine.

Das Leinenmuseum in Haigerseelbach, das am Sonntag, 1. Mai, von 14 bis 17 Uhr wieder seine Tür im alten Rathaus öffnet, bietet Informationen auch zum Thema "Waschen".

In der Regel war in früheren Zeiten an einem Tag in der Woche Waschtag.

Wasserstampfer als wichtiges Werkzeug

Die schmutzige Kleidung wurden zunächst in einem Waschkessel - der übrigens auch beim Schlachten, zum Kochen der Wurstsuppe, in der Landwirtschaft für Viehfutter und zum Erhitzen des Badewassers benutzt wurde - bis zu 24 Stunden lang eingeweicht und dann gekocht. In einem Bottich mit frischem Wasser verhalf ein Wasserstampfer, die Wäsche zu bewegen und das Seifenwasser-Luftgemisch durch sie zu drücken.

Das Spitzen- und Leinenmuseum ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Eintritt: 2,50 Euro (Kinder bis 12 Jahre frei). Kontakt: Ute Schimmel, Telefon 02773/71130.