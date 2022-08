Leinenmuseum in Haigerseelbach öffnet wieder

Original-Druckstock aus Haiger: Dank Edeltraud Janzweerts Kontakt zu einem Heimatverein in Scheeßel konnte auf einen Leinenstoff aus dem Leinenmuseum mit den hauseigenen Druckstöcken ein eigenes Tuch bedruckt werden. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

HAIGER-SEELBACH - Das Leinenmuseum öffnet am Sonntag, 7. August, von 14 bis 17 Uhr seine Tür im alten Rathaus in Haigerseelbach. Dort können verschiedene Wäschestücke bestaunt werden, die mit den ältesten Druckstöcken Deutschlands bedruckt wurden.

Um einen einfarbigen, naturfarbenen Leinenstoff in ein blaues Mustertuch zu verwandeln, war viel Geduld nötig. Das Färbe- und Druckverfahren dauerte vom ersten Schritt - der Herstellung des sogenannten Papp - bis zum fertigen Mustertuch vier Wochen.

Für die Herstellung des Papp wurden unter anderem Zutaten wie Tonerde, Gummi, Salpetersäure, Schmalz und Bleizucker benötigt. Danach wurden die Druckstöcke (Model), mit dem Wunschmotiv in den Papp getaucht und anschließend auf den Stoff gedrückt.

In aus Färberwaid gewonnene Farbe getaucht

So entstand auf dem Leinen ein Motiv aus Pappmasse, die den Stoff vor dem Färbeprozess schützte, sobald sie ausreichend getrocknet war - ähnlich wie beim Batiken.

Um den Tüchern die für den Blaudruck typische, blaue Farbe samt Muster zu geben, wurden die Stoffe in schwere Bottiche mit Farbe getaucht, die aus der Färberwaid-Pflanze gewonnen wurde. Der Waid durfte nur von ganz bestimmten Bauern, die eine Lizenz als Waidbauer hatten, angebaut werden. Für den Färbeprozess musste der Stoff über Nacht in der Farbe liegen und am nächsten Tag an der Luft getrocknet werden.

Manchmal waren bis zu zehn Färbetage notwendig

Das Sprichwort "Blau machen" hat in dieser Tätigkeit seinen Ursprung. Je nach Intensität des gewünschten Farbergebnisses, musste der Vorgang bis zu zehn Mal (also insgesamt zehn Färbetage) wiederholt werden. War die gewünschte Farbe erreicht, musste das Tuch mehrere Tage lang durchtrocknen.

Danach wurde der Papp in einem Schwefelsäurebad ausgewaschen und der Stoff kam in Form des gedruckten Musters wieder zum Vorschein.

Dieses Verfahren wird auch Negativdruck genannt, da hier das Muster "gedruckt" wird, das später weiß sein wird und nicht das Blau selbst.

Der Eintritt ins Museum kostet 2,50 Euro (Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt). Auch Gruppenführungen außerhalb der regulären Öffnungszeiten (erster Sonntag des Monats) sind nach Absprache mit der Museumsleiterin Ute Schimmel unter Telefon 0 27 73-7 11 30 möglich.