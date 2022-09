Leinenmuseum in Haigerseelbach zeigt alte Stickmustertücher

40 Stickmustertücher sowie Näh-, Häkel-, Stopf- und Stricktücher zeigt das Leinenmuseum in einer Sonderausstellung. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-SEELBACH - Fein gearbeitete Stickmustertücher und mehr können Besucher im Spitzen- und Leinenmuseum in der Haigerseelbacher Seelbachstraße 9, Altes Rathaus, am Sonntag, 4. September, anschauen.

Ute Schimmel und Tanja Grabowski zeigen in der Zeit von 14 bis 17 Uhr mehr als 40 solcher Handarbeiten sowie eine große Anzahl von Näh-, Häkel-, Stopf- und Stricktüchern. Die Stickmustertücher stammen aus den Jahren 1782 bis 1927.

Nach der Einführung des Handarbeitsunterrichtes im Jahr 1872 waren Stickmustertücher fester Bestandteil der schulischen Mädchenerziehung. Damals wurden das Alphabet und Zahlen auf Stramin und Leinen gestickt. Auch christliche Motive gehen oft einher mit Buchstaben und Zahlen. Zu sehen ist beispielsweise eine Eieruhr. Sie bedeutet Vergänglichkeit. Ein Hahn steht für Gläubigkeit, ein Herz für Liebe, eine Mühle für das tägliche Brot und ein Kreuz für den Glauben. So gibt es viele weitere Bilder, die auf den Sticktüchern in der Ausstellung zu finden sind.

Hemden der Frauen

kenntlich machen

Die Tücher waren früher Vorlagen für die Kennzeichnung der Wäsche. In einer großen Familie trugen alle Frauen Leinenhemden, die nach dem gleichen Schnitt gefertigt wurden. Um ihr Kleidungsstück zu erkennen, stickten die Mädchen ihr Monogramm auf die Aussteuerstücke. Bei der Schulreform 1918 wurde das Anfertigen von Stickmustertüchern vom Lehrplan wieder gestrichen. In den heimischen Dorfschulen stickten die Schülerinnen aber noch bis in die 30er-Jahre ihre Tücher.

Der Eintritt kostet 2,50 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Weitere Infos sowie Anmeldung für Gruppen sind unter Telefon 0 27 73-7 11 30 bei Ute Schimmel möglich.