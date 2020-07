Linie 102 kommt nicht überall in Sechshelden an

Symbolfoto: Björn Wylezich/Fotolia

Haiger-Sechshelden (red). Aufgrund einer Sperrung in der Sechsheldener Straße und einer weiteren Baustelle in der Willy-Thielmann-Straße kann die Buslinie 102 auf der Strecke Haiger - Manderbach - Dillenburg in Sechshelden derzeit nicht ihre gewohnte Route fahren. Noch bis zum 29. Juli (Mittwoch) steuert sie deswegen in Sechshelden nur die Haltestellen Bahnhof und Brunkelstraße ab. Die Haltestellen Post, Dillstollen und Sportplatz entfallen im genannten Zeitraum.

Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil mitgeteilt und bittet die Fahrgäste um Verständnis. Weitere Informationen gibt es bei der Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an die Adresse mobi-wetzlar@vldw.de.