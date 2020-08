Gastiert am 25. September unter Corona-Bedingungen in der Haigerer Stadthalle: "Hundeversteher" Holger Schüler. Karten gibt es nur auf Rechnung. Foto: Lisa Gramlich

HAIGER (red). Am 25. September (Freitag) um 20 Uhr ist Holger Schüler, bekannt durch die TV-Serie "Der Hundeversteher", mit einer Liveshow für Menschen mit und ohne Hund in der Haigerer Stadthalle zu Gast. Das Programm "1 - 2 oder 3" beschäftigt sich mit dem aktuellen Trend der Mehrhundehaltung und soll jeden Tierfreund unterhalten. Karten gibt es auf nur Rechnung.

"So lehrreich wie ein Besuch in der Hundeschule, so amüsant wie eine Comedy-Veranstaltung und vor allem so nah an der Realität, dass sich die Zuschauer schnell in die beschriebenen Situationen hineinversetzen können" - laut der Webseite von Frank Serr Showservice International erwartet die Zuschauer eine zweistündige Bühnenshow mit Anschauungsbeispielen direkt am Hund.

Wesen und die Sprache von Hunden verständlich machen

Die Show soll dem Menschen das Wesen und die Sprache von Hunden verständlich machen. Es geht Holger Schüler nicht um Standardmethoden, sondern um individuelle Umsetzung auf viele Fragen aus dem Alltag von Mensch und Hund.

SAT1-SERIE STARTET Wer Holger Schüler schon in Aktion erleben will, kann sich seine neue Sat1-Serie "Mein Hund, die Kilos und ich" anschauen. Die erste Folge ist für den 16. August (Sonntag) um 17.50 Uhr geplant. Thema der Serie ist das Abnehmen. Gemeinsam mit Moderator Jochen Bendel und Fitnesstrainerin Marion Luck begleitet Holger Schüler die Mensch-Hund-Duos in ihrem Kampf gegen zu hohes Gewicht.

Karten können im Rathaus bei Sandra Klus unter 0 27 73-81 11 50 oder per E-Mail an kulturamt@haiger.de auf Rechnung bestellt werden. Die Eintrittskarten kosten 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Aus Infektionsschutzgründen gibt es nur eine begrenzte Anzahl.