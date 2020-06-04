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Donnerstag, 04.06.2020 - 15:48
3 min

Maler Michael Weigel fragt: " ... was erzählt mir das Meer?"

Der Haigerer lässt 24 seiner Werke von 24 Persönlichkeiten beschreiben. Der Künstler ist an der Nordsee auf den Geschmack gekommen und hat an der Ostsee seit 2003 eine Galerie.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Die Faszination des Meeres hat ihn zur Malerei und vor 20 Jahren von Haiger an die Ostsee geführt: Michael Weigel. Foto: Michael Weigel

Die Faszination des Meeres hat ihn zur Malerei und vor 20 Jahren von Haiger an die Ostsee geführt: Michael Weigel. Foto: Michael Weigel

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Die Faszination des Meeres hat ihn zur Malerei und vor 20 Jahren von Haiger an die Ostsee geführt: Michael Weigel. Foto: Michael Weigel

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So sieht es aus, das Buch von Michael Weigel. Foto: Michael Weigel

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