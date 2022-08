Mann begrapscht 14-jährige Schülerin in Haiger

Die Dillenburger Polizei fahndet nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

HAIGER - Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagnachmittag eine 14-jährige Schülerin in Haiger begrapscht hat.

Laut Polizeibericht hielt sich die 14-Jährige gegen 17 Uhr gemeinsam mit einer Freundin an dem Radweg zwischen dem Obi- und dem Aldi-Markt auf, als ein Mann aus Richtung Baumarkt auf dem Weg in Richtung Discounter war.

Aufgrund seines torkelnden Ganges gingen die Mädchen davon aus, dass er betrunken war. Sie fragten ihn, ob alles in Ordnung sei und gaben ihm etwas von ihrem Gebäck. Plötzlich kam der Mann auf die Schülerin zu, umarmte sie, küsste sie und faste ihr an die Brust. Die 14-Jährige drückte ihn weg, aber der Mann versuchte erneute, sich ihr zu nähern und hielt sie fest. Als eine Gruppe Jungs vorbeigingen, schlossen sich die Mädchen diesen an und gingen mit der Gruppe in Richtung Herkules davon. Der Mann folgte ihnen und schaffte es, weitere Male das Mädchen gegen ihren Willen zu umarmen. Schließlich kam ihr ein Junge zu Hilfe und der Mann ging in Richtung Obi davon.

Die Polizei ermittelt wegen eines Sexualdelikts und fragt: Wer hat den Mann mit den beiden Schülerinnen am Dienstagabend zwischen 17 und 18 Uhr auf dem Radweg zwischen Obi und Aldi oder vor dem Herkules beobachtet? Wem ist der torkelnde Mann noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Dillenburg unter Telefon 0 27 71-90 70.