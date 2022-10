Marie Hedwig Sohn feiert den 100. Geburtstag

Feiert in Flammersbach ihren 100. Geburtstag: Marie Hedwig Sohn. Foto: Helmut Blecher

HAIGER-FLAMMERSBACH - Auf ein langes, arbeitsreiches Leben mit Höhen und Tiefen kann Marie Hedwig Sohn, geborene Brauen, aus Flammersbach zurückblicken. Am 15. Oktober feiert sie ihren 100. Geburtstag. Ein paar mehr Jahre dürften es für die recht rüstige und immer noch geistig rege Dame wohl werden, die im Kreise ihrer Angehörigen ihren Jubeltag feiern wird.

Natürlich hat auch bei ihr das Alter Spuren hinterlassen. Das Gehen fällt ihr schwer und auch mit dem Gehör steht es nicht mehr zum Besten. Doch Jammern gilt nicht. 1946 kam die Jubilarin mit ihrer Familie aus dem Sudetenland zunächst in eine Notunterkunft in Burg. Ein Jahr später verschlug es sie nach Flammersbach, wo sie ihren zukünftigen Mann kennen und lieben lernte, den sie 1948 heiratete. Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor. Ihr Ehemann starb im Jahr 1993.

Viele ihrer Zeitgenossen hat Marie Sohn überlebt. Dafür kann sie auf vier Enkel, acht Urenkel und drei Ururenkel verweisen. Geblieben sind die Erinnerung an Zeiten, als sie im Landwirtschaftsbetrieb ihrer Schwiegereltern mitarbeitete oder in den 1960-er Jahren eine Gaststätte in Flammersbach betrieb.

Heute arbeitet sie natürlich nicht mehr. Sie sitzt an schönen Tagen in ihrem Garten oder macht mit ihrer Gehhilfe kleine Rundgänge. Früher unternahm sie mit Nachbarn Busreisen in die Berge. Heute wird die wohl älteste Dorfbewohnerin von der Nachbarschaft umsorgt und versorgt. Tochter Anita ist ihr eine große Stütze, wenn es um die Dinge des täglichen Lebens geht. Sie hat ein waches Auge auf ihre Mutter, die sich auf ihren Jubeltag freut.