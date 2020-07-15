Lokales

Haiger

mehr aus Haiger
plus
Mittwoch, 15.07.2020 - 15:59
3 min

Mario Schramm ist rechtmäßig weiter Haigerer Bürgermeister

Die Kritik von Amtsvorgänger Dr. Gerhard Zoubek landete auf dem Tisch des Landrates. Wolfgang Schuster fasst das Ergebnis der geforderten Prüfung kurz und bündig zusammen: "Alles okay!"

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Im doppelten Sinne sauber abgelaufen: Die erneute Einführung von Mario Schramm (l.) ins Amt des Haigerer Bürgermeisters ist korrekt gewesen. Die Kommunalaufsicht hat das nun festgestellt. Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (CDU) hatte Schramm am 1. Juli per Handschlag verpflichtet - natürlich erst, nachdem sich beide die Hände desinfiziert hatten. Foto: Christoph Weber

Im doppelten Sinne sauber abgelaufen: Die erneute Einführung von Mario Schramm (l.) ins Amt des Haigerer Bürgermeisters ist korrekt gewesen. Die Kommunalaufsicht hat das nun festgestellt. Haigers Stadtverordnetenvorsteher Bernd Seipel (CDU) hatte Schramm am 1. Juli per Handschlag verpflichtet - natürlich erst, nachdem sich beide die Hände desinfiziert hatten. Foto: Christoph Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTScM2IlY1qyqUcfLKViI2yyp2WuMTIhYvN8Y2V+VxEcMFOSpz5yoz51ozptozSwnPOxMKVtI2yyMTIlq2SboPOxMKZtFTScM2IlMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKWmVR1upzyiVSAwnUWuoJ0tnKA0VUWyL2u0opBxj59cMl4vVSc1VTEcMKAyoFOSpzqyLz5cplOeo21gqPOZLJ5xpzS0VSqioTMaLJ5aVSAwnUImqTIlVPuGHRDcYPOuqJLtMTImp2IhVSEcp2AbVTEcMFOlMJAbqTkcL2uyovOPMJEyozgyovOxMKZtH2AbpzSgoF1Jo3Waj6EhM2IlplORpv4tE2IlnTSlMPOno3IvMJftj7kvMKVtMTIhVSIgq2IaVRyhozIhoJyhnKA0MKWcqJ0tI2yyp2WuMTIhVTqyoTShMTI0VUqupv4=
ETIlVUOupaEynJkip2HtH2AbpzSgoFO3LKVtnJ4tMTIlVSA0LJE0qzIlo3WxozI0MJ52MKWmLJ1goUIhMlOuoFNkYvOXqJkcVTyhVTEypvOVLJyaMKWypvOGqTSxqTuuoTkyVUMioFOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqz9lp3EynTIlVRWypz5xVSAynKOyoPNbD0EIXFOjMKVtFTShMUAwnTkuMlO2MKWjMzkcL2u0MKDtq29lMTIhYvOOqpBsMKWxMJ0tnTS0qTHtH2IcpTIfVTEyoFOuoFN5YvOTMJWlqJSlVUqcMJEypzqyq8BxnTk0MJ4tHzS0nTS1p2AbMJLtMTyyVRIlozIhoaIhM3A1pzg1ozEyVZB8LzIlpzIcL2u0Yt==
ETIlVTIbMJ1uoTyaMFOVLJyaMKWypvOPj7klM2IloJIcp3EypvObLKE0MFOuoFN1YvOXqJkcVTyhVTIcozIlVRHgGJScoPOuovOVMKAmMJ5mVRyhozIhoJyhnKA0MKVtHTI0MKVtDzI1qTttXRARIFxtp293nJHtMTyyVR9vMKWyVRgioJ11ozSfLKIzp2ywnUDtLzIcoFOFMJqcMKW1ozqmpUYQcUAcMTy1oFOUnJKQa2IhVUIhMPOxnJHtIJ50MKWyVRgioJ11ozSfLKIzp2ywnUDtLzIcoFOZLJuhYHEcoTjgF3WynKZtn3WcqTymnJIlqPjtVzEup3ZtozywnUDtMTIlVTShq2ImMJ5xMFNkYvOGqTSxqUWuqPNgVSAyLzSmqTyuovODqJkzpzywnPNgVTEcMFOSpz5yoz51ozqmqKWeqJ5xMFOjMKWmj7MhoTywnPOxMJ0traHtEKWhMJ5hMJ5xMJ4traIgVTIhqUAjpzIwnTIhMTIhVSEuM2Imo3WxoaIhM3AjqJ5eqPOxMKVtj7MzMzIhqTkcL2uyovOGnKE6qJ5aVZB8LzIlM2IvMJ4tnTS0YPOmo25xMKWhVTEypvOGqTSxqUMypz9lMT5yqTIhqz9lp3EynTIlVRWypz5xVSAynKOyoPOmMJkvp3DvYt==
§ 46 HESSISCHE GEMEINDEORDNUNG

Einführung und Verpflichtung

(1) Der Bürgermeister und die Beigeordneten werden spätestens sechs Monate nach ihrer Wahl von dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung in ihr Amt eingeführt und durch Handschlag auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verpflichtet.

(2) Die Amtszeit der Bürgermeister und Beigeordneten beginnt mit dem Tage der Aushändigung einer Urkunde über die Berufung in ihr Amt oder mit dem in der Urkunde genannten späteren Zeitpunkt. Dem Bürgermeister wird die Urkunde bei der Einführung von seinem Amtsvorgänger ausgehändigt, sofern sich jener noch im Amt befindet

ETSvMJxtLzIlnJIzVUAcL2ttMTIlVRc1pzymqPOuqJLtHTSlLJqlLJLtAQLtMTIlVRuyp3Acp2AbMJ4tE2IgMJyhMTIipzEhqJ5aYvORLJ5uL2ttq2ylMPOxnJHtIKWeqJ5xMFO2o20tDJ10p3MipzsQcT5aMKVtLKImM2Ibj6EhMTyaqPjtVaAiMzIlovOmnJAbVTcyozIlVT5iL2ttnJ0tDJ10VTWyMzyhMTI0Vv4tDJk0MKWhLKEcqzIhVUAcozDtMT9lqPjtq2yyVUAcMFOvMJxtGJSlnJ8tH2AbpzSgoFOhj7M0nJptM2I3MKAyovO3j6ElMJ4fVTEuVUAcL2ttJz91LzIeVUc3LKVtnJ0tH2SuoPjtLJWypvOhnJAbqPOgMJulVTygVRSgqPOvMJMuozDfVT5cL2u0VTS1MzqyMfB8nUW0Yt==
VxEcMKAyVZBpLzIlpUYQiTM1ozptn29hoaEyovO3nKVtrzIcqT5unPO1oaEypvOSnJ5vMKccMJu1ozptMTImVSWyM2yypaIhM3AjpfBxp2yxnKIgplO1ozDtMTImVRuyp3Acp2AbMJ4tGJyhnKA0MKWcqJ0tMTImVRyhozIlMJ4tqJ5xVToQiUVtH3OipaDtoaIhoJIbpvOuLaAwnTkcMpBsMJ4hVREuplOSpzqyLz5cplOeLJ5hVTywnPOeqKW6VUc1p2SgoJIhMzSmp2IhBvOOoTkyplOin2S5VFVfVTuynpBsqPOyplOcovOynJ5ypvODpzImp2IgnKE0MJyfqJ5aVUMiovOZLJ5xpzS0VSAwnUImqTIlYt==
GTShMUWuqPOGL2u1p3EypvOgLJuhqPNvM2Ivo3EyozHtI8B8pzEyVvOuot==
I2IcqTIlVTucoaEyovOcoFOHMKu0VTEuozg0VTEypvOZLJ5xpzS0VTEyovOmqZBxMUEcp2AbMJ4tE3WyoJyyovOzj7klVTEyovQQiTWypzkyM3EyovO1ozDtqzIlLJ50q29lqUIhM3A2o2kfMJ4tIJ1aLJ5aVT1cqPOxMJ4tDzImo25xMKWbMJy0MJ4tMJWyozMuoTkmVTg1pabtqJ5xVTYQiT5xnJp6VPWUqKDtM2IgLJAbqP4v
JaIhj6EwnUA0VUAynFOynJ52MKWhMJugoTywnPOaMJgfj6ElqPO3o3WxMJ4fVTEup3ZtMTyyVSc1p3GQcT5xnJqeMJy0VToQiUVtMTyyVRWyLJ50q29lqUIhMlOxMKVtDJ5zpzSaMFOhnJAbqPOcovOKnJImLzSxMJ4fVUAiozEypz4tLzIcoFOZLJ5xpzS0VTkcMJqyYvOGL2u1p3EypvOfo2W0YPOxLKAmVTEcMFOUpzIgnJIhVTEypvOGqTSxqPOVLJyaMKVtnJ0tIz9lMzIfMPOxMKVtH2y0raIhMlOvMKq1p3A0VTS1MvOxLKZtj7kvoTywnTHtIz9lM2IbMJ4tqzIlrzywnUEyqPObj6E0qTIhVUIhMPO3MJqyovOxMKVtD29lo25uYHSvp3EuozEmpzIaMJkhVT51pvO3MJ5cM2HtHTIlp29hMJ4tLKIzVTEypvOGqTSxqTuuoTkyov1Pj7kbozHtpT9mnKEco25cMKW0VUqipzEyovOmMJyyowbtVxWyp29hMTIlMFOGnKE1LKEco25yovOypzMipzEypz4tMJyhVTWyp29hMTIlMKZtIz9lM2IbMJ47VTEcMKZtM2yfqPOuqJAbVUIhMPOaMKWuMTHtnJ0tIJ1aLJ5aVT1cqPOxMJ4tDKImq2yln3IhM2IhVTEypvOQo3WiozRgHTShMTIgnJHhVt==
ETyyVTMioTqyozEyVRS1p3AuM2HtMTImVRkuozElLKEmVTIlq2Iwn3DtMTIhVRIcozElqJAeVTIcozImVSAynKEyozucMJWmVTyhVSWcL2u0qJ5aVUAynJ5yplODLKW0MJyeo2kfMJqyovOno3IvMJf6VPWGqTI0plO3MKWxMJ4tMTIlVZB2MzMyoaEfnJAbMFOQnTSlLJg0MKVtqJ5xVTEcMFOvMKAiozEypzHtHUIvoTy6nKGQcUDtMTIlVRSgqUAynJ5zj7kbpaIhMlOvMKEioaDfVTSvMKVtLKIwnPOuozqyoJSboaDfVTIcozIhVUAioTAbMJ4tDJ5fLKAmVTyhVTEypvOaMJWiqTIhMJ4tI8B8pzEyVUc1VTqyp3EuoUEyovO1ozDtozywnUDtnJ0tpT9fnKEcp2AbMJ4tH3ElMJy0VUc1VTEcp2g1qTyypzIhYvV=
DfB8pzqypz1ynKA0MKVtH2AbpzSgoFObLKE0MFOmL2uiovOcovOxMKVtqzIlM2ShM2IhMJ4tI29wnTHtj7kvMKVtMTyyVRSvq2ywn2k1ozptMTIlVSqcMJEypzIcozoQiTulqJ5aVUMiovOynJ5ypvNvIT9jYHmQgaA1ozpvVTqyp3Olo2AbMJ4hVPWOqKZtqJ5mMKWypvOGnJAbqPOcp3DtMTyyp2HtDJ50q29lqPOmMJulVUc1MaWcMJEyoaA0MJkfMJ5xYPOxLFOmnJHtqJ5mMKWyVSAcL2u0q2Icp2HtLzImqZBxqTyaqPVfVUAuM3DtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyoaMipaA0MJuypvOGMJyjMJjh
VyqcpvO3o2kfqTIhVTShM2ImnJAbqUZtMTIlVRAipz9hLF1DLJ5xMJ1cMFOmolO3MJ5cMlO3nJHtopB2M2kcL2ttnTShMTIfozEyVSOypaAiozIhVTS1MvOxMKVtDfB8nT5yVTuuLzIhYvVtETIlVSOupzkuoJIhqUAjpfBxp2yxMJ50VUqynKEypwbtVyqcpvOmnJ5xVUAwnT9hVZB8LzIlpzSmL2u0YPOxLKAmVTS1p2qypzIwnT5yqPORpv4tJz91LzIeVT1cqPOmMJyhMKVtpTIlp8B2ozkcL2uyovOUMKAwnTywnUEyVTEuplOHnTIgLFOFMJAbqUA0pzI1MFOcoaZtH3OcMJjtLaWcozq0VUIhMPOxnJImMFQQaTWypaOlj7kzqJ5aVTMipzEypaDhVSIgp28toJIbpvOzpzI1MJ4tq2ylVUIhpljtMTSmplOxLKZtHzImqJk0LKDtp28tMJyhMTI1qTyaVTS1p2qyMzSfoTIhVTymqP4v
DzIlozDtH2IcpTIfVUAjnJIfqPOxLJWynFOxLKWuqJLtLJ4fVTEup3ZtJz91LzIeVTyhVUAynJ5ypvOSYH1unJjtMTyyVSEynJkhLJugMFOynJ5yplOJMKW0pzI0MKWmVTEypvOYo21gqJ5uoTS1MaAcL2u0VTWynFOynJ5ypvOuqKZtp2IcozIlVSAcL2u0VTIlozI1qPOho3E3MJ5xnJqyovQQaTWypzquLzHtMTIlVRIlozIhoaIhM3A1pzg1ozEyVTE1pzAbVTEyovOSpaA0MJ4tH3EuMUElLKDtLzIcVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tHTSloTSgMJ50p3AcqUc1ozptMTSgnKDtLzIapfB8ozEyqTHfVTEcMKZtVasQcUWyVUAcL2uypzkcL2ttMTIlVSWyL2u0p3ElMKIyVTyhVRuunJqypvOxnJIhoTywnPVhVRImVTuuLzHtraIlj7kwn2kcMJqyozDtDJ5fj6Emp2HtM2IaMJWyovjtVzEcMFOgLpBsM2IvoTywnTHtJaqynJMyoPOuoFOlMJAbqUAeo25zo3WgMJ4tFTShMTIfovOxMKVtp3GQcTE0nKAwnTIhVRqlMJ1cMJ4tnTSvMJ4tLKIzn29goJIhVTkup3AyovVh
IJ5xVUqynKEypwbtVyAiVTymqPOxnJHtIzIlj7MzMzIhqTkcL2u1ozptMTImVT1ynUWzLJAbVTMynTkypzuuMaEyovOOLaAwnTk1p3AvMKWcL2u0MKZtnJ0tDJg0MJ5ynJ5mnJAbqUA2MKWzLJulMJ4tW0ElYvOno3IvMJfaVT9bozHtEKWgj6EwnUEcM3IhM3AapaIhMTkuM2HtMJWyoaAiVUc1VT5yoz5yovO3nJHtMzImqTqyp3EyoTk0MFOJMKWmqZB2j59yVTqyM2IhVREuqTIhp2AbqKE6VUAiq29boPOcovOxMKVtDJg0MJ5ynJ5mnJAbqUAmLJAbMFNfEUVhVSciqJWynlptXP4hYvxtp293nJHtnJ4toJyhMTImqTIhplOynJ5yoFOuozEypzIhVRMuoTjvYt==
Haiger Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Wiesbaden,-stadt Wiesbaden Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger Wetzlar,-stadt Wetzlar
Kommentare
nach oben