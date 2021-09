Menschen auf Madagaskar sollen Jesus kennenlernen

Karin Mende berichtet in der Haigerer Stadtkirche über ihre Missionsarbeit auf Madagasgar. Foto: Walter Lutz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Zu einem kleinen "Missionsfest" - den Corona-Regeln geschuldet - trafen sich am Sonntag rund 90 Frauen aus dem Dillkreis in der Haigerer Stadtkirche, um Berichten aus Madagaskar und Äthiopien zu lauschen und für Missionarinnen zu beten.

"Madagaskar ist bekannt für seltenen Tiere, jede Menge Halbedelsteine und die weltbeste Vanille", sagte die frisch pensionierte Missionarin Karin Mende über ihr bisheriges Einsatzland, wo sie insgesamt 19 Jahre gelebt hat. Sie habe Gelegenheit gehabt, einem Edelsteinschleifer über die Schulter zu schauen und dabei viele Analogien gefunden zum Leben und Glauben. "Unbearbeitet sind diese Steine unscheinbar, aber unter den Händen des Fachmannes werden sie wunderschön." So sei das auch im Leben: "Wir werden geschliffen und zurechtgestutzt, damit unser Bild zu Vorschein komme, so wie Gott uns sieht und haben wolle.

Sie selbst habe sich oft gefragt, was sie in den Jahren in Madagaskar mit den vielen Seminaren bewirkt habe. "Ich durfte aber Menschen kennenlernen, die davon berichtet haben, wie sie dadurch Orientierung und Impulse für ihr Leben bekommen haben, sich selbst auf den Weg zu machen." Madegassen seien verstrickt in Schicksalsgläubigkeit, hätten ein geringes Selbstwertgefühl und wenig Eigenverantwortung. Da sei es wertvoll, ihnen zu vermitteln, dass Gott nicht unerreichbar weit weg sei, sondern einem im Glauben ganz nah komme, dass er sich kümmert um den Einzelnen.

Missionare dürfen

kein Auto mehr fahren

Karin Mende rief zum Gebet auf, weil beispielweise durch den Klimawandel Ernten ausfallen und Unwetter zunehmen. Viele Leute verlassen ihre Region, um woanders das Lebensnotwendige zu bekommen."Dass ihr für uns betet, ist eine großartige Unterstützung", bedankte sich auch Bettina Mütze beim Auditorium. Sie ist als Sprachwissenschaftlerin seit Jahren mit dem Bibelübersetzerwerk Wycliff - dessen Zentrale liegt in Holzhausen - in Äthiopien aktiv und steht kurz vor der Wiederausreise in das afrikanische Land. Auch sie stehe vor großen Herausforderungen. Beispielsweise habe die Regierung aktuell verboten, dass Ausländer Auto fahren. "Aber für unsere Arbeit müssen wir sehr mobil sein, um an die verschiedenen Orte zu gelangen, wo die Nomaden gerade sind." In diesen Völkern müssten erst einmal die Schriftsprache entwickelt und eine Grammatik festgelegt werden.