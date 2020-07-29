Mittwoch,
29.07.2020 - 11:59
2 min
Mit dem Rad über die "Hor" statt an der Landesstraße entlang
Die Verbindung von Haiger nach Rodenbach kann Unfallgefahren auf der L 3044, die Linksabbieger auslösen, vermeiden helfen. Die Zufahrt zum Hattenberg erfolgt weiter durch den Ort.
Von
Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Baustelle: Im Gewerbegebiet "Auf der Hor" zwischen Haiger und Seelbach entsteht eine neue Radwegverbindung in Richtung Rodenbach und Steinbach/Haigerseelbach, die auch für den landwirtschaftlichen Verkehr gedacht ist. Wer zum Eichenhof oder zu den Rodenbacher Sportanlagen für Fußballer und Reiter (im Bereich der drei blauen Fahnen) möchte, soll aber weiterhin durch Rodenbach dorthin fahren. Foto: Christoph Weber
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